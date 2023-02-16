В Тюмени в день Хранителя младенцев, 16 февраля 2023 года, чуть-чуть потеплеет

В Тюмени в день Хранителя младенцев 16 февраля 2023 чуть-чуть потеплеет Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 16 февраля 2023 года, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер будет дуть юго-восточный, 1 – 6 м/с, температура воздуха ночью - 18…-23 градуса, при прояснении до - 28, днем - 9…-14 градусов.

Погода в Тюмени 16 февраля в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 16 февраля (3 февраля по старому стилю) – день Семена и Анны, в честь двух святых, Анны и Симеона, которые увидели Иисуса в храме на 40-й день его рождения. Праздник еще назывался Хранителем младенцев, ведь раньше было принято молиться Симеону и Анне о здоровье новорожденных.

Третье название праздника – Починки, так как с этого дня крестьяне начинали готовить лошадиные ездовую и пахотную сбруи. А ещё следили за приметами: если снег валил хлопьями, значит, лето будет дождливым.