Тюменские энергетики приняли в 2022 году более 140 тысяч обращений по телефону и интернету

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Более 158 тысяч обращений поступило в 2022 году в компанию «Россети Тюмень». По данным специалистов, 75% обращений поступило по телефонной связи, ещё 14% – с помощью интернет-ресурсов.

После отмены коронавирусных ограничений очный прием граждан возобновили Центр обслуживания клиентов в Тюмени и пункты по работе с потребителями в восьми городах Югры и Ямала. За 12 месяцев 2022 года офисы компании посетили почти 15 тысяч человек, однако в качестве приоритетных каналов связи потребители выбирают интернет и горячую телефонную линию. Так, в 2022 году энергетики приняли почти 22 тысячи онлайн-обращений и более 118 тысяч звонков.

Самой популярной темой остается технологическое присоединение (ТП). По вопросам ТП в 2022 году энергетики приняли почти 58,5 тысячи обращений, что в 1,5 раза больше, чем в 2021-м. Кроме того, по сравнению с 2021 годом прирост числа интернет-заявок на подключение к электросетям составил 11%. С помощью Единого портала электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ» подано 11,9 тысячи заявлений.

Энергокомпания ведет непрерывную работу по расширению перечня используемых каналов коммуникаций и совершенствованию системы взаимодействия с клиентами. В частности, для оперативного информирования жителей в социальных сетях заключено соглашение с Центром управления регионом в Тюменской области.