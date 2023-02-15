В Тюмени индивидуальный предприниматель продала фирме 300 килограммов просроченного молока Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и ЯНАО объявили предостережение индивидуальному предпринимателю, главе КФХ Марии Савич о недопустимости нарушения обязательных требований.

Дело в том, что ипэшница оформила ветеринарное свидетельство на перемещение в переработку 300 килограммов сырого коровьего молока на следующий день после того, как у него истек срок годности. А это значит, что из просрочки впоследствии будет изготовлена другая продукция.

Все нарушения выявили во время наблюдения за соблюдением обязательных требований по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий».