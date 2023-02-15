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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 7:13

В Тюмени пьяный водитель впечатался в четыре автомобиля и повредил ограждение на 2-й Луговой

ДТП произошло ночью
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
ДТП в Тюмени 15 февраля 2023

ДТП в Тюмени 15 февраля 2023

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сегодня ночью, 15 февраля, пьяный 22-летний автомобилист разбил четыре автомобиля и сломал ограждение на перекресте улиц 2-я Луговая и Иртышская. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, «Шкода рапид» выехала на встречку и въехала в стоящие у светофора «Ниссан», «Фольксваген», «Шевроле» и «Ниссан Тирано».

Поломанное ограждение

Поломанное ограждение

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Молодой человек, ехавший из ночного клуба на Первомайской, отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Его уже задерживали пьяным за рулем три года назад, однако в мае 2022-го он снова получил права. За повторную пьяную езду против водителя будет возбуждено уголовное дело.

Водитель впечатался в забор

Водитель впечатался в забор

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Кроме того, на него составлен административный акт за повреждение дорожных сооружений.

Машины получили повреждения

Машины получили повреждения

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени пьяный водитель заставил гнаться за собой четыре наряда гаишников.