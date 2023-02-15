В Тюмени пьяный водитель впечатался в четыре автомобиля и повредил ограждение на 2-й Луговой

ДТП в Тюмени 15 февраля 2023 Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сегодня ночью, 15 февраля, пьяный 22-летний автомобилист разбил четыре автомобиля и сломал ограждение на перекресте улиц 2-я Луговая и Иртышская. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, «Шкода рапид» выехала на встречку и въехала в стоящие у светофора «Ниссан», «Фольксваген», «Шевроле» и «Ниссан Тирано».

Поломанное ограждение Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Молодой человек, ехавший из ночного клуба на Первомайской, отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Его уже задерживали пьяным за рулем три года назад, однако в мае 2022-го он снова получил права. За повторную пьяную езду против водителя будет возбуждено уголовное дело.

Водитель впечатался в забор Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Кроме того, на него составлен административный акт за повреждение дорожных сооружений.

Машины получили повреждения Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени пьяный водитель заставил гнаться за собой четыре наряда гаишников.