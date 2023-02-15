В Тюмени осудили мужчину, который переехал старушку на улице Широтной Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, октябрьским вечером в 2021 году обвиняемый ехал на своем автомобиле «Хонда Цивик» и задним ходом наехал на 76-летнюю пенсионерку во дворе жилого дома на улице Широтной. В результате ДТП женщина получила черепно-мозговую травму, причинившую тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому 1 год ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок до 1,5 лет. Также в пользу пенсионерки суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», велосипедист выплатит сбитой им бабушке 265 тысяч рублей.