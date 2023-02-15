В Тюмени осудили закупщика и продавщицу паленой водки, по вине которых умерла женщина Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесен приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, в ноябре 2021 года тюменец купил у своего знакомого немаркированный алкоголь, в составе которого содержался метиловый спирт. Это вещество опасно для жизни и здоровья потребителей. Затем эту паленку осужденный сбыл соучастнице, чтобы та ее продавала в одном из городских магазинов. После употребления контрафакта умерла местная жительница.

Следователи провели комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Были назначены и проведены экспертизы паленки, собраны все доказательства.

Суд назначил подсудимому 2,5 года в колонии общего режима, а его сообщнице – 2 года 8 месяцев.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», суд также вынес приговор 48-летнему местному жителю, который продавал контрафактный алкоголь.