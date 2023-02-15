В Тюменской области на Сретение, 15 февраля 2023 года, похолодает до -22 градусов

В Тюменской области на Сретение 15 февраля 2023 похолодает до -22 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 15 февраля 2023 года, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман и изморозь, ветер юго-восточный, с переходом на восточный, 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -17…-22 градуса, при прояснении до -27, днем -8…-13 градусов, местами до -18.

Погода в Тюменской области 15 февраля 2023 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 15 февраля (2 февраля по старому стилю) – день Сретения Господня. Именно в этот день младенец Иисус Христос встретился со святыми Симеоном и Анной. Морозы в Сретение считались последними, и этот день считали днем первой встречи весны. Особенно в этот день заботились о домашней птице: кормили кур овсом и поили водой.

Считалось, если на Сретение метет снег или на небе было много белых звезд, значит, будет поздняя весна. А если было тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер – высокий урожай фруктов.