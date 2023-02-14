В Тобольске задержали приезжего мужчину, который собирался сбыть крупную партию тяжелых наркотиков

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В Тобольске задержали 22-летнего приезжего мужчину, собиравшегося сбыть в городе крупную парию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчину арестовали в 9-м микрорайоне в ходе оперативно-разыскных мероприятий. В процессе досмотра у него нашли 83 свертка, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета.

– В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции установили, что молодой человек намеренно приехал в Тобольск, чтобы сбыть запрещенные средства. В арендованной подозреваемым квартире оперативники нашли упаковочный материал, весы и еще один полимерный сверток белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что в нем было более 180 граммов героина, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.