Анастасия Агафонова вошла в ТОП-10 рейтинга топ-менеджеров подразделений private banking Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Руководитель департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова вновь вошла в топ-10 рейтинга наиболее успешных топ-менеджеров российских подразделений private banking, улучшив свое положение в рейтинге на три пункта. Рейтинг подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром». В этом году в него вошел 21 руководитель.

При составлении рейтинга эксперты опирались в первую очередь на бизнес-результаты, рассматривая показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения.

Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 года. Весной 2021 года она возглавила департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб Premium Bank».

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