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В Тюмени могут появиться бесплатные пляжи, оборудованные по всем правилам безопасности. Сейчас этого добиваются специалисты регионального управления МЧС, сообщает «Федерал Пресс».

По их мнению, это поможет избежать трагедий на воде и сделать отдых людей безопаснее.

– На сегодня в организации пляжей действуют единые критерии. Должны быть спасатели, вышка, огорожена зона. Мы же внесли предложение подойти к вопросу гибче, – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Тюменской области Сергей Зиневич.

По его мнению, требования к пляжам надо конкретизировать. В качестве примера инспектор взял озеро Соленое в Бердюжском районе. Утонуть в нем нечаянно практически невозможно из-за свойств воды.

– На таком пляже нужно все же меньшее количество спасателей, а это и меньшие затраты для муниципалитета, – добавил он.

Сейчас нормативный акт, подготовленный управлением МЧС совместно с департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности, проходит согласование в ответственных структурах. Если документ будет одобрен, в Тюмени появится муниципальный пляж, а возможно, и не один.

– В прошлом году в области были аттестованы всего 10 пляжей. Два из них – в муниципалитетах, остальные платные. Но мы понимаем, что люди будут лезть в воду и на других водоемах. И если на таких объектах будут работать спасатели, то отчасти риски для людей будут минимизированы. Прошу органы власти о положительном решении вопроса, – сказал врио начальника главного управления МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.