В Тюмени водитель иномарки не успел затормозить на скользкой дороге и сбил 11-летнюю девочку

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В Тюмени произошло ДТП с участием ребенка: на улице Вьюжной была сбита 11-летняя школьница. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

– Водитель «Рено», проезжая нерегулируемый пешеходный переход возле дома № 6 на улице Вьюжной, сбил 11-летнюю девочку. По предварительной информации, он не успел остановиться на скользкой дороге, когда увидел ребенка, – прокомментировали в ведомстве случившееся.

На данный момент известно, что девочка получила ушибы. Более подробная информация о ее самочувствии появится позднее.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что сбивший 8-летнюю девочку водитель «Тойоты» выплатит ей 80 тысяч рублей компенсации морального вреда.