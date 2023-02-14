В Тюмени 14 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 92 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 92 случая заболевания, 8 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 258 365 человек.

На данный момент 2 пациента находится на ИВЛ, а 2 200 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 90 человек, за весь период – 251 852.

Вакцинированы против коронавируса 1 444 226 жителей, полный курс прошли 1 183 289 тюменцев.

В России выявлено 9 826 человек с COVID-19, госпитализировано 1 662 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 093 549 случаев. Излечились от коронавируса 10 420 жителей, а 35 – скончались.