Владимир Путин посмертно наградил погибшего в спецоперации жителя Тобольска

Фото: Максим Афанасьев, соцсети

В Тобольске торжественно передали орден Мужества Равие Алимхановой, матери Станислава Бережного, героически погибшего в ходе спецоперации. Об этом в своих соцсетях написал глава города Максим Афанасьев.

Почетная награда присвоена тоболяку указом Президента РФ Владимира Путина. Мужчина получил ее за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Фото: Максим Афанасьев, соцсети

«Низкий поклон Вам, Равия Алимовна, за воспитание настоящего патриота, сына своего Отечества. Это настоящий подвиг матери. Вы вложили в своего сына все самое лучшее. Те качества, которые позволяют не раздумывая вставать на защиту Родины, за Победу, за правду, за справедливость!», – написал градоначальник.

Фото: Максим Афанасьев, соцсети

Также Максим Афанасьев отметил что Тобольск всегда будет гордиться теми, кто внес свой вклад в дело мира и процветания страны.

«Их пример будет вдохновлять нас на труд и на подвиг. Вечная слава и вечная память павшим героям!», – добавил управленец.