За прошедший год в тюменских колониях зарегистрировали более 180 браков

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В учреждениях УФСИН Тюменской области за 2022 год было зарегистрировано более 180 браков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Традиционно в лидерах по количеству бракосочетаний остается исправительная колония № 2 – там провели 83 церемонии, на втором месте расположилось исправительное учреждение № 1 – 36 церемоний.

– Бракосочетание с осужденным проходит непосредственно в исправительных учреждениях. Для этого туда приезжает специалист ЗАГСа, – добавили в пресс-службе.

Также там отметили, что социально полезные связи осужденных, отбывающих наказание, выступают важным фактором, стимулирующим их исправление. И именно семья и родственники играют в этом ведущую роль.

По мнению специалистов, создание семьи дает осужденным ответственность перед близким человеком и дополнительную мотивацию стать лучше.