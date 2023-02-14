В Тюменской области женщина воткнула нож в грудь сожителя, поругавшись с ним за бутылкой спиртного

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В Омутинском районе возбудили уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения, едва не зарезавшей сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Расследование преступления началось с того, что в отделение поступил звонок из больницы, в котором говорилось, что к ним привезли мужчину 1983 года рождения с ножевым ранением грудной клетки.

– Правоохранители выяснили, что травму потерпевшему нанесла его сожительница 1984 года рождения. Оказавшись в полиции, женщина призналась в содеянном и рассказала, что в ходе распития алкоголя у них с мужчиной возник конфликт. Разгоряченная спиртным, она схватила лежавший на столе нож и ударила его, – прокомментировали в ведомстве.

Сейчас женщина обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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