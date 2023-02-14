В Тобольске школьница распространяла наркотики, испугавшись угроз от друга-таджика Фото: Татьяна Коркина

В Тобольске направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего уроженца Таджикистана живущего в Тюмени, и 16-летней тобольской школьницы, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном в интернете группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а также в вовлечении несовершеннолетнего путем угроз в преступную группу, в совершение особо тяжкого преступления.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый занимался сбытом наркотиков в интернете. С апреля по июнь 2022 года в соцсети «ВКонтакте» он стал угрожать 16-летней школьнице и вовлекать ее в незаконную деятельность. Опасаясь угроз, девушка забрала из .тайника наркоту и хранила расфасованные вещества с своей сумке, чтобы потом их сбыть.

Однако преступление пресекли полицейские, которые изъяли из оборота более 27 граммов наркотического средства.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюмени студентка получила срок за торговлю наркотиками.