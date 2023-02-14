В Тюменской области вынесли приговор мужчине, застрелившему на охоте 10-летнего сына вместо косули Фото: Татьяна Коркина

Наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с ежемесячным удержанием из зарплаты 10% в доход государства получил 40-летний Евгений Д., который признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 23 ноября 2022 года мужчина охотился на сибирскую косулю на берегу озера Малиново Сладковского района. Блуждая по зарослям камыша, Евгений услышал звук и дважды выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону кустов. По мнению подсудимого, в кустах находилась косуля. Однако там оказался 10-летний сын мужчины. От полученного ранения мальчик скончался.

На суде подсудимый признал свою вину. После выстрела он принес ребенка домой, пытался оказать первую помощь. Также Евгений ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени вынесли приговор полицейскому, подстрелившему человека вместо косули.