Один человек погиб, один пострадал в результате мощного пожара в частном доме в Тюменской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб, один получил травмы в результате пожара в жилом доме в селе Иска Нижнетавдинского района, который произошел 13 февраля 2023 около 23 часов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пылающем доме поступило на пульт диспетчера в 23.37. Когда спасатели прибыли на место, огонь полностью охватил огнем кровлю дома.

Площадь возгорания составила 32 квадратных метра Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар потушили в 00.07. По предварительным данным, площадь возгорания составила 32 квадратных метра. Всего над ликвидацией ЧП работали 10 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. Причины пожара и его ущерб устанавливаются.

Обстоятельства трагедии выясняются Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», один человек погиб в результате пожара в доме на Николая Чаплина в Тюмени.