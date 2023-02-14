В Тюмени 14 февраля 2022 отключат сразу четыре светофора в районе «Червяка» Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 14 февраля 2023, с 8 до 17 часов погаснут сразу четыре светофора. По данным МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

Светофоры погаснут на следующих перекрестках:

- ул. Комсомольская – ул. Свердлова;

- ул. Свердлова – ул. Даудельная;

- ул. Свердлова – ул. Елецкая;

- ул. Червишевский тракт – ул. Баумана.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.