В Тюмени на День Святого Валентина 14 февраля будет довольно прохладно Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 14 февраля 2023, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами изморозь, ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20 C, при прояснениях до -25 С, днём -6…-11 C.

По народному календарю 14 февраля (1 февраля по старому стилю) день Святого Тифона, жившего в III веке в Никее. В этот день крестьяне просили мышей не портить склады с хлебом, потому-то и день назвали Трифоном-мышегоном. А ещё в этот день задабривали кошек, угощая их молочком, чтобы те помогли побороться с мышами.

Если говорить о приметах, то на Трифона смотрели на звезды. Если их было видно, значит, будет поздняя весна. Снег предвещал весенние дожди, а туман – скорую хорошую погоду. Также говорили: каков Трифон – таковы будут оставшиеся дни февраля.