В Тюменской области мать ехала на вокзал встречать сына и погибла в ДТП

В Тюменской области мать ехала на вокзал встречать сына и погибла ДТП Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Уватском районе, на четвертом километре подъездной дороги к поселку Демьянка, сегодня, 13 февраля 2023 года, столкнулись автомобили «Рено-Дастер» под управлением 59-летней жительницы Ханты-Мансийска и фура «Урал», которой управлял 31-летний тюменец. По предварительным данным, «Рено» занесло на повороте, в результате чего машина выехала на встречку. Оба автомобиля разбросало по кюветам.

Авария в Уватском районе Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В результате аварии водитель «Рено», которая ехала на ж/д станцию встречать сына с поезда, погибла. Водитель фуры не пострадал.

Машина вылетела в кювет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень – Омск, вылетев на встречку и столкнувшись с фурой.