В Тюмени главу тюремной больницы отправили в СИЗО за мошенничество Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ленинский районный суд отправил в СИЗО до 11 апреля 2023 года 36-летнего Федора Моисеева, который обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, с марта 2021 года по ноябрь 2022-го начальник филиала «Больница ФКУЗ МСЧ – 72 ФСИН России» отдавал табели учета рабочего времени медработника с завышенными показателями времени работы по дополнительным ставкам. В результате тюремной больнице причинен ущерб более 100 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в марте 2020 года дело о многомиллионных хищениях в тюменском УФСИН передали в суд.