Тюменцам стала доступна экосистемная подписка для детей

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Благодаря новой подписке родители смогут узнать местоположение ребенка, настроить детский режим для прослушивания музыки, просмотра фильмов и пользоваться другими полезными сервисами.

Полезную подписку Junior для жителей Тюменской области предложили в МТС, при этом она доступна абонентам всех операторов связи. Junior позволяет родителям знать, где находится ребенок, дозвониться до него даже при нулевом балансе, получать уведомления, когда дети уходят из школы или двора, отслеживать заряд батареи и др.

Кроме того, сервис отклоняет весь взрослый контент при просмотре фильмов, мультфильмов, рекламы и при прослушивании музыки, а встроенные курсы от LogicLike помогает развивать интеллект и логику.

Абонентам оператора доступен расширенный набор, включая защиту от спама, ограничение звонков и СМС-сообщений на платные номера, подключение ненужных подписок, безлимитное общение в мессенджерах, соцсетях и другие возможности.