В Тюменской области попрощались с Денисом Тимкиным, погибшим в зоне спецоперации на Украине

Фото: администрация Вагайского района

В селе Супра Вагайского района 11 февраля 2023 года с воинскими почестями проводили в последний путь Дениса Тимкина, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщили в администрации Вагайского района, в октябре 2022 года он отправился в зону боевых действий добровольцем.

Фото: администрация Вагайского района

– В память о Денисе Алексеевиче состоялся торжественный митинг, на котором присутствовали представители администрации Вагайского района, Супринского сельского поселения и местные жители, – рассказали в администрации Вагайского района и выразили родным и близким бойца искренние соболезнования.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Абатском районе простились с Данилом Семенковым, погибшим во время спецоперации на Украине. А в Тюмени – с 38-летним Тимофеем Быковым, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске.