Застрелившему на рыбалке друга жителю Ялуторовского района вынесли приговор - 9,5 лет строгача Фото: Татьяна Коркина

В Ялуторовске районный суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима 39-летнего Аркадия С., который признан виновным в убийстве своего товарища.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, в ночь с 18 на 19 июня 2022 года Аркадий рыбачил вместе с другом, который начал пить (хотя сам Аркадий не пил). В один момент они поругались, после чего товарищ достал пистолет и направил его в сторону Аркадия. Обвиняемый выбил из рук рыбака пистолет и ударил его по шее, отчего последний упал на землю и стал кашлять. Аркадий достал из машины ружье, зарядил его и выстрелил в спину «друга». От полученных ранений тот скончался на месте, а Аркадий решил спрятать труп и закопать его возле реки. Пистолет и ружье он выкинул по дороге.

По словам подсудимого, он не хотел убивать друга, а ружье достал, чтобы его напугать. Выстрел он якобы произвел в сторону, где на корточках сидел его друг, но попал в спину.

– Показания Аркадия, в которых он заявляет о причинении смерти гражданину К. в состоянии необходимой обороны, давая показания о том, что гражданин К. представлял угрозу его жизни и здоровью, поскольку намерен был использовать пистолет Макарова в отношении него, противоречат доказательствам. В связи с этим суд признает доводы недостоверными, ведь Аркадий решил уйти от ответственности, смягчить свою участь. Из протокола допроса в качестве обвиняемого Аркадий признал вину. И сказал, что убил друга целенаправленно, – объяснили в прокуратуре.

По месту жительства ранее не судимый Аркадий характеризуется положительно. На учете у нарколога и психиатра не состоит, социально обустроен, воспитывает малолетних детей.

Помимо колонии, подсудимому придется выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда матери погибшего.