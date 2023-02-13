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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 9:46

Один человек погиб в результате пожара в доме на Николая Чаплина в Тюмени

Сейчас пожар ликвидирован
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Пожар на Николая Чаплина 13 февраля

Пожар на Николая Чаплина 13 февраля

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб в результате пожара в частном доме на ул. Николая Чаплина, который произошел сегодня, 13 февраля 2023 года. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сейчас пожар ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров.

Пожар не перекинулся на другие постройки

Пожар не перекинулся на другие постройки

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь не смог перекинуться на соседние дома и постройки. Всего возгорание тушили 22 человека личного состава и 6 единиц основной и специальной техники.

Причины пожара выясняются.