Один человек погиб в результате пожара в доме на Николая Чаплина в Тюмени

Пожар на Николая Чаплина 13 февраля Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб в результате пожара в частном доме на ул. Николая Чаплина, который произошел сегодня, 13 февраля 2023 года. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сейчас пожар ликвидирован, его площадь составила 80 квадратных метров.

Пожар не перекинулся на другие постройки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Благодаря профессиональным действиям пожарных огонь не смог перекинуться на соседние дома и постройки. Всего возгорание тушили 22 человека личного состава и 6 единиц основной и специальной техники.

Причины пожара выясняются.