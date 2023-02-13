В Тюмени снова потерялась Галина Власова, которую нашли три дня назад. Фото: ЛизаАлерт

В Тюмени снова пропала 57-летняя Галина Власова (1965 г. р.), которая 11 февраля 2023 года ушла из дома и не вернулась. Женщина ушла буквально на следующий день после того, как ее нашли спустя несколько месяцев безуспешных поисков.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные с проседью, серые глаза. Была одета в черный пуховик, белый пуховый платок, темно-зеленую шапку с мехом, на ногах коричневые кисы. С собой у нее была коричневая сумка, пакет с черными сапогами.

Ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Галины Власовой, просьба позвонить по телефонам поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или 112.

Отметим, что Галина Власова нуждается в медицинской помощи.