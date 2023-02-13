В Тюмени трехлетняя девочка потеряла сознание на три минуты, играя в игрушки перед сном Фото: Татьяна Коркина

На целых три минуты потеряла сознание трехлетняя тюменка, играя в игрушки перед сном. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, уже через 8 минут фельдшеры были дома у маленькой девочки. Ребенок уже пришел в сознание и спокойно реагировал на все медицинские манипуляции.

Пока бригада ехала, диспетчер рассказала родителям, как оказать дочери первую помощь. Медик посоветовала приподнять ноги, повернуть голову набок и вызвать скорую помощь. Это самый действенный способ при обмороке.

Позже медики сняли кардиограмму и насытили кровь кислородом и сахаром. После этого ребенка доставили в состоянии средней степени тяжести в ОКБ № 2 для обследования.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в аэропорту Тюмени помогли девочке, которой стало плохо в самолете.