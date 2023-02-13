В Тюмени мужик сиганул из окна, спасаясь от разъяренного соседа с аэрозольным пистолетом Фото: Татьяна Коркина

В одном из домов на ул. Созидателей в Тюмени произошел весьма интересный инцидент, привлекший внимание правоохранительных органов. Мужчина выпрыгнул в окно, чтобы спастись от соседа с аэрозольным пистолетом. К счастью, мужчине повезло и никаких травм он не получил.

Как сообщает «Мегатюмень» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил 12 февраля в 2.17 ночи, и в 2.21 медики уже были на месте. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2.

– После проведенных обследований в приемном отделении мужчину отправили на амбулаторное лечение. Его состояние оценивается как удовлетворительное, – сообщили в департаменте.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что личность стрелявшего установлена.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени во время шумного веселья из окна выпал пьяный мужчина.