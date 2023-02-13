В Тобольском районе ищут тело провалившегося под лед на тракторе 39-летнего мужчины

Фото: ТОСЭР

В Тобольском районе спасатели третий день ищут тело 39-летнего мужчины, который провалился на тракторе под лёд на реке Иртыше в районе деревни Медведчикова. Как сообщили в пресс-службе ТОСЭР, поисково-спасательные и водолазные работы спасатели проводили 11 и 12 февраля 2023 года на акватории реки по запросу полиции.

11 февраля спасатели обследовали место происшествия и подготовили место спуска для водолазов. На следующий день водолазы спускались в реку в особо сложных условиях: при температуре минус 16 градусов, на глубину до 8 метров, при скорости течения воды 1,3 м/с.

Несмотря на то что спасатели обследовали участок акватории площадью около 1,9 тысячи квадратных метров, тело пропавшего мужчины не нашли. Дальнейшие работы пройдут по согласованию с полицией.