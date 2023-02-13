Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 февраля 2023 6:51

В Тюменской области простились с Данилом Семенковым, погибшим во время спецоперации на Украине

Ученик абатской школы № 2 погиб при исполнении воинского долга
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: администрация Абатского района

Фото: администрация Абатского района

В Абатском районе накануне простились с уроженцем села Болдырево Данилом Семенковым, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Ученик абатской школы № 2 с октября 2022 года находился в зоне боевых действий, где скончался при исполнении воинского долга.

Как сообщили в администрации Абатского района, Данил с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Семенкова Данила. Память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах. Вечная Память Герою!» – написали в официальном аккаунте администрации Абатского района.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» побывала на похоронах 38-летнего Тимофея Быкова, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске.