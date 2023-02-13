В Тюменской области простились с Данилом Семенковым, погибшим во время спецоперации на Украине

Фото: администрация Абатского района

В Абатском районе накануне простились с уроженцем села Болдырево Данилом Семенковым, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Ученик абатской школы № 2 с октября 2022 года находился в зоне боевых действий, где скончался при исполнении воинского долга.

Как сообщили в администрации Абатского района, Данил с честью и достоинством исполнил свой долг, проявив стойкость и мужество, оставаясь верным военной присяге.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Семенкова Данила. Память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах. Вечная Память Герою!» – написали в официальном аккаунте администрации Абатского района.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» побывала на похоронах 38-летнего Тимофея Быкова, погибшего при выполнении воинского долга в Артемовске.