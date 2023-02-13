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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 5:48

В Тюменской области с 6 по 12 февраля 2023 года произошло 44 пожара

Одного человека спасли
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюменской области с 6 по 12 февраля 2023 произошло 44 пожара

В Тюменской области с 6 по 12 февраля 2023 произошло 44 пожара

Фото: Татьяна Коркина

На неделе с 6 по 12 февраля 2023 года в Тюменской области произошло 44 пожара, был спасен один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Коме того, пожарные 37 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и ещё 21 раз приезжали на помощь к населению.

БДИ!

Жителей Тюменской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Если вы вдруг обнаружили пожар или задымление, незамедлительно звоните по телефону вызова экстренных служб 112.