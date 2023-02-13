В Тюменском районе осудили мужчину, избившего жену и пославшего матом полицейского Фото: Татьяна Коркина

Десять тысяч рублей штрафа заплатит житель Тюменского района Рамиль Б., который признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, который исполнял свои должностные обязанности.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, 24 ноября 2022 году участковый уполномоченный полиции пришел в квартиру в микрорайоне Северный села Каскара, чтобы проверить сообщение об избиении женщины. На месте ЧП полицейский увидел пьяного обвиняемого, который послал его матом, а потом схватил за форму и ударил кулаком в живот.

На суде подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее не судимый Рамиль характеризуется удовлетворительно по месту жительства, не состоит на учете у врачей, нарколога и психиатра, является ветераном боевых действий, воспитывает малолетних детей.

С учетом вышеназванного, суд решил не сажать его за решетку, а выписать штраф. Однако по факту нанесения побоев своей супруге возбуждено уголовное дело. Правда, муж и жена помирились, поэтому Тюменский районный суд прекратил расследование.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», мужчину, который пробил полицейскому головой в лицо, осудили на два с половиной года.