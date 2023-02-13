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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 4:01

Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень - Омск, вылетев на встречку и столкнувшись с фурой

Ещё один человек в больнице
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Два человека погибли в результате ночной аварии на 289-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск в Ишимском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, здесь столкнулись фура «Скания» и автомобиль «Черри», водитель которого вылетел на встречку.

Из-за мощного удара на месте ДТП скончались 45-летний водитель и 56-летний пассажир «Черри». Ещё один пассажир легковушки, 38-летний мужчина, госпитализирован. Водитель «Скании» не пострадал.

На трассе Тюмень – Омск ночью было частично ограничено движение, автоинспекторы пропускали транспорт в реверсивном режиме. Сейчас движение полностью восстановлено.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменском районе при столкновении легковушки и автобуса погибли два человека.