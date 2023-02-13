Погода в Тюмени 13 февраля 2023 года: ветер усилится до 10 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени 13 февраля 2023 года ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью местами изморозь, ветер южный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -15... -20 градусов, а при прояснениях до -25. Днём потеплеет до -6... -11 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день некоторые приметы связывали с огнем. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются - это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый - тепло.