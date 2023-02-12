Тюменцы могут отправлять посылки в 126 стран мира Фото: Татьяна Коркина

Почта России назвала лидеров по наиболее востребованным направлениям экспорта почтовых отправлений из Тюменской области. Больше всего посылок за границу тюменцы адресовали в США (25%), Казахстан (8%), Китай и Германия (по 7%) и Беларусь (6%).

В прошлом году жители Тюменской области отправили 8 тысяч 600 международных посылок. В основном, лидерами по объёму экспорта за рубеж традиционно являются жители крупных городов.

Мегатюмень добавляет, что сейчас для международного посылочного обмена тюменцам доступны 126 стран. Информацию о них можно посмотреть на сайте Почты России. Большая часть экспортеров – это малый и средний бизнес: производители украшений, одежды и обуви.

Пользователи сервиса на сайте Почты России могут самостоятельно заполнять и готовить всю сопроводительную документацию, в том числе получить цифровое подтверждение нулевой ставки НДС. Необходимо только зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ФТС России и воспользоваться опцией «Подача декларации в ФТС» в Личном кабинете на сайте Почты России.

Тюменцы могут получить скидку до 80% на почтовые отправления в более чем 115 с.