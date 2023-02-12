В Тюменской области отмечают 50-летие движения отрядов юных инспекторов движения Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области отмечают 50-летие движения отрядов юных инспекторов движения ЮИД .

Юные инспекторы движения проводят мероприятия в рамках 50-летия движения ЮИД, которое официально зародилось в СССР 6 марта 1973 года. Как пишет ГИБДД Тюменской области, в регионе зарегистрировано более пяти тысяч юных инспекторов движения. Ими стали школьники от 8 до 16-ти лет.

Ребята являются призерами и победителями Всероссийских конкурсов «Безопасное колесо» с 2002 год, пять из них участвовали в Европейских чемпионатах по обучению детей ПДД, дважды занимали в них 3-е место, а в 2018-м году в Венгрии стали победителями.

В ближайшие дни юные жители Тюменской области проведут флешмобы на темы дорожной безопасности, встречи с руководителями муниципалитетов, дежурства на улицах с депутатами и известными спортсменами.