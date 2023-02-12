В Тюмени пройдет цикл встреч для социальных предпринимателей «Шаг за шагом»

Фото: мультицентр «Контора пароходства»

Социальные предприниматели 16 февраля в «Конторе пароходства» проведут цикл встреч для соцпредпринимателей и всех заинтересованных «Шаг за шагом».

Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», можно будет получить помощь в реализации своих общественно значимых проектов. Первый семинар состоится 16 февраля в 12:00 в мультицентре «Контора пароходства». За год в рамках проекта организуют еще несколько семинаров, на которых участники обсудят темы продаж и выстраивания личного бренда, узнают больше о социальной франшизе и мерах поддержки.

Руководитель центра инновации социальной сферы центра «Мой бизнес» Лилия Загваздина отметила, что задача соцпредпринимателя состоит в оказании услуг социально-незащищенным категориям населения, либо реализации их продукции, а также производства товаров для них или их трудоустройство.

– На семинарах слушатели узнают, как вести социальный бизнес, как вступить в реестр, рассмотрят категории социального бизнеса, успешные практики, – отметили в тюменском центре «Мой бизнес».