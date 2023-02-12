Тюменские хоккеисты завершат регулярный чемпионат ВХЛ

Фото: ХК «Рубин»

Хоккейный клуб «Рубин» из Тюмени завершит регулярный чемпионат ВХЛ на выезде.

До плей-офф клубу предстоит провести два матча.

Тюменские хоккеисты проведут ещё два матча в рамках регулярного чемпионата PARI ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Матчи пройдут на выезде на следующей неделе, 15 февраля, тюменцы сыграют с «Ростовом» в Ростове-на-Дону. 17 февраля тюменцы встретятся с «Бураном» в Воронеже. С этими клубами «Рубин» встречался на старте сезона в сентябре во Дворце спорта.

За сезон тюменский «Рубин» провел 48 матчей из 50-ти и набрал 66 очков. Кстати, тюмегский «Рубин» одним из первых вышел в плей-офф, а борьба в финале за Кубок Петрова начнется 21 февраля. За главный трофей поборются 16 сильнейших команд ВХЛ. Победитель определится 30 апреля.