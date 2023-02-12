Тюменцам посоветовали, как безопаснопрекратить общение с агрессором

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Психолог их Тюмени рассказала, как безопасно для себя прекратить общение с агрессором.

Слова специалиста приводит в пример АиФ-Тюмень.

Чаще других жертвами агрессоров становятся женщины. Это подтвердила практикующий психолог Юлия Лукашенок прекращать общение с такими людьми надо как можно раньше - после первого испуга от проявления агрессивной вспышки.

- Главными маркерами того, что в отношении вас проявляется абьюз является ощущение страха и растерянности. Прекратить общение нужно везде, в том числе в социальных сетях. Надо быть готовым к тому, что абьюзер начнет интенсивно преследовать: ждать у работы, на лавочке у подъезда, - рассказывает Юлия Николаевна.

Эксперт говорит, что если агрессор подключит к делу общих знакомых, которые начнут звонить, писать и говорить, что он раскаивается, переживает, не знает, как дальше жить, вы не так все поняли, просить дать ему еще один шанс, не стоит поддаваться таким манипуляциям, а сразу их пресечь.

Специалист советует, что обратиться в полицию если преследования будут продолжаться.