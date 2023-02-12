В Тобольске презентовали научный сборник по сибирской тюркологии Фото: Татьяна Коркина

Тобольские ученые издадут научный сборник по сибирской тюркологии. Об этом пишет Тюменская линия. «Сибирский сборник» презентовали в Тобольской комплексной научной станции УрО РА. Он посвящен 90-летию со дня рождения известного археолога, д.и.н., профессора Владислава Могильникова и будет издан уже в ближайшее время.

Главный редактор сборника, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник группы этноархеологических исследований Зайтуна Тычинских пояснила, что посвящать эти сборники юбилейным датам видных исследователей-сибиреведо стало уже доброй традицией в изучении тюркского населения Сибири.

- Следующий восьмой выпуск «Сибирского сборника» ученые посвятят 190-летию со дня рождения тобольского художника, археолога, этнографа, писателя Михаила Знаменского, - отметили в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.

Зайтуна Тычинских дбавила, что в формировании сборника участвуют известные российские и зарубежные исследователи из ведущих научных центров.