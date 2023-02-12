Молодой и нетрезвый водитель в Заводоуковске будет наказан за очередное нарушение закона Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Заводоуковске 20-летний нетрезвый водитель на «Тойоте», которую он взял без спроса у родителей, развозил подвыпивших друзей по домам после вечеринки в гараже. На улице Дзержинского молодой человек не остановился по требованию сотрудников ГИБДД и при попытке скрыться от них съехала в кювет.

Алкотестер у водителя показал 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, а водительских прав у молодого человека не было. Кроме того, в январе этого года водитель уже задерживался пьяным за рулем. Все эти факторы привели к тому, что молодому человеку светит уголовная ответственность.

Напомним, ранее мы писали о том, что годовалая девочка пострадала в ДТП на перекрестке Интернациональной и Восстания в Тюмени.