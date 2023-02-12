Новые медицинские классы в Тюменской области стали доступны для школьников Фото: Татьяна Коркина

В районах Тюменской области открылись новые медицинские классы. Они появились на базе общеобразовательных школ в Голышмановском, Омутинском, Вагайском, Юргинском и Аромашевском районах. В этих классах смогут обучаться 20 ребят из 9-11-х классов. Об этом сообщает Тюменская область сегодня со ссылкой на пресс-службу Предуниверсария Тюменского ГМУ.

Проректор по молодежной политике и региональному развитию вуза Светлана Соловьева рассказала о том, как организован образовательный процесс и об активностях университета, участие в которых поможет ребятам набрать дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении.

Школьникам рассказали о целевом обучении в Тюменском ГМУ, порядке заключения договоров, мерах поддержки молодых врачей, которые после окончания университета возвращаются в родной муниципалитет.

Инициатива открытия новых медицинских классов принадлежит главному врачу ОБ №11 рабочего поселка Голышманово Алексеу Белову. Он уже познакомил ребят с инфраструктурой и подразделениями больницы, рассказал о диагностике и лечении пациентов, которое проводится с помощью современного оборудования.