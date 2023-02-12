В Тюмени покажут спектакль, отмеченный на фестивале «Золотая Маска»

Фото: спектакль-вербатим "Моя комната"

27 и 28 февраля, а также 1 и 2 марта в Молодежном театральном центре «Космос» покажут спектакль «Моя комната». Он вошел в афишу спецпрограммы «Золотой Маски» «Маска Плюс». Вход по билетам.

«Мою комнату» создали в жанре вербатим, то есть в спектакле воспроизводится живая, неотредактированная речь. Это — спектакль без актеров, с аудио, видео и элементами дополненной реальности. Зритель «попадет в гости» к людям, у которых диагностированы ментальные расстройства. Герои расскажут свои истории про то, как их не принимают близкие, про потери, поддержку и надежду. По словам создательниц спектакля, художниц арт-группы KREATORZ Тали Горевой и Камиллы Генераловой, работа направлена на дестигматизацию ментальных расстройств.

Посетить спектакль можно в 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00. Постановка для одного зрителя, старше 18-ти лет. «Маска Плюс» собирает в свою афишу региональные спектакли, не вошедшие в основной конкурс. Кураторы в 2022 году — театральные критики Александрина Шаклеева и Екатерина Рябова. Кроме того, спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая Маска».А также стал победителем конкурса поддержки создателей «ЦЕХ» в 2021 году.// КП-Тюмень"