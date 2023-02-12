В Тюменской области на 12 февраля 2023 года зарегистрировано 243 случая коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области на 12 февраля 2023 года зарегистрировано 243 случая коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии выявлено 258 087 случаев. За сутки выздоровели 30 человек, а за весь период 251 593.

Из общего числа заболевших за день заразились 44 ребенка. 1 пациент находится на ИВЛ, 2 156 человек остаются под медицинским наблюдением. За сутки на коронавирус обследовано 2 024 лабораторных исследований. Всего прошли обследование 4 739 790.

В России зарегистрировано 22 060 370 случаев заражения коронавирусом. Погибло уже 395 520 человек, выздоровели 21 425 889 человек.