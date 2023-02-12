Тюмень поднялась на 12 место в рейтинге «Город России-2023»

Тюмень улучшила свои позиции в рейтинге «Город России-2023» Фото: Юлия Кучеренко

Тюмень вошла в топ-15 в рейтинге «Город России-2023». Об этом рассказал Вслух.ру.

Тюмень поднялась в рейтинге, но голосование продолжается.

Тюмень значительно улучшила свои позиции в ежегодном национальном рейтинге, поднявшись с 25-го места на 12-е. Теперь Тюмень может попасть и в первую десятку. По итогам 2022-го областная столица заняла 21 место. Сейчас Тюмени уже набрала 3,8 тысяч голосов, однако голосование продолжается вплоть до 31 декабря, когда будут подведены итоги.

Голосование проходит бесплатно и без регистрации. Желающим поддержать город надо пройти на официальный сайт конкурса город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Голосовать можно каждый день, но с одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Кстати, Тюмень в рейтинге лидирует среди городов Уральского федерального округа, позиции других городов значительно ниже: Ханты-Мансийск на 31-м месте, Екатеринбург - на 33-м, Челябинск - на 37-м, Курган - на 48-м, Салехард - на 53-м.