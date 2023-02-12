В Тюменском районе завершился культурный проект «Лукоморье»

Фото: официальный портал органов государственной власти Тюменской области

Культурный проект «Лукоморье» завершился в Тюменском районе, передает пресс-служба главы Тюменского района.

В конце января Центр культуры и досуга «Премьера» Тюменского района подвел итоги одного из своих самых масштабных культурно-просветительских проектов – «Лукоморье».

Воспитанники учреждений культуры Богандинского, Онохинского и Червишевского муниципальных образований Тюменского района представили свои работы на пяти выставках по сказкам Аксакова, Ершова, Бажова, Пушкина, а также сибирским сказкам.

Юные режиссеры и артисты побывали на гастролях по району в созданных ими костюмах сказочных героев. Ребята давали мастер-классы актерского мастерства, совершенствовались в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. За год в рамках проекта состоялось 78 мероприятий. Выставочные экспозиции работали еще и виртуально, позволяя зрителям смотреть сказку онлайн.