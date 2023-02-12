В Тюмень приехали 25 вынужденных переселенцев из Херсонской области Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Из Херсонской области в ночь с 11 на 12 февраля в Тюмень приехали 25 вынужденных переселенцев , в их числе 8 детей. Об этом пишет информационный центр правительства Тюменской области.

- На тюменском железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. Помощь в выгрузке вещей оказали 27 волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодой Гвардии» и «Молодежки ОНФ» - рассказали в инфоцентре.

Люди были вынуждены покинуть свои дома, так как населенные пункты, в которых они проживали находятся под постоянными обстрелами украинских нацистов.

- Каждый день по 35 прилетов. Да, там несладко. Ну ничего, победим. Мы рады, что Россия нам помогает, и мы будем с Россией. Мы голосовали. Эти территории будут наши. Надеемся, будет все хорошо - делится житель Новой Каховки Херсонской области Дмитрий.

Сейчас граждане будет находится в пункте временного размещения.