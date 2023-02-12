Руководитель тюменской студии ремонта и реставрации обуви объяснил, как ухаживать за обувью из кожзама

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Тюменцам объяснили, как ухаживать за обувью из искусственной кожи. Об этом пишет Мегатюмень. Специалисты советуют отдавать предпочтения обуви из натуральных материалов, но не у каждого покупателя есть такая возможность. Среди потребителей есть и зоозащитники, которые выбирают обувь из кожзама, но чтобы такие изделия прослужили дольше необходимо придерживаться простых правил.

- Для начала стоит разобраться, что такое искусственная кожа – это текстильная основа, на которую нанесена пленка. Довольно тонкая. Она боится механических повреждений и физического воздействия. Поэтому уход этой обуви требует минимальных усилий. Искусственная кожа не боится воды, так как это пленка. Можно спокойно ее протирать влажной тряпкой, губкой и другой мягкой тканью, – рассказывает руководитель тюменской студии ремонта и реставрации обуви Виталий.

Он объясняет, что специальными средствами обрабатывать такую обувь не имеет смысла, так как пленка не будет впитывать никакие средства – крема, воски, водоотталкивающие спреи, краски и т. д.

- Здесь все больше зависит от эксплуатации, чем от ухода. Чем аккуратнее с ней обращаются, тем она дольше будет служить. Реставрировать такую обувь уже невозможно, – подчеркивает эксперт.