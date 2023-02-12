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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 5:03

В Ишиме задержали и оштрафовали за отсутствие водительских прав молодого человека на иномарке

Автомобиль, на котором он уехал, эвакуировали
Виктория Терина
В Ишиме задержали и оштрафовали за отсутствие водительских прав молодого человека на иномарке

В Ишиме задержали и оштрафовали за отсутствие водительских прав молодого человека на иномарке

Фото: Татьяна Коркина

Во время «сплошной проверки» водителей на трезвость в Ишиме ГИБДД задержали 26-летнего автолюбителя без водительского удостоверения.

Водитель привлечен к административной ответственности, а «Тойота PAF4», на которой он ехал эвакуирована. Молодой человек рассказал автоинспекторам, что прошел обучение в автошколе, но не сдал практический экзамен в ГИБДД.

Госавтоинспекция Тюменской области призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и садится за руль трезвыми.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Тюмень - Нижняя Тавда в страшном ДТП погибли 24-летняя девушка и собака.